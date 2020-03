«Agarrava os genitais e dizia ‘sou eu que mando!»: Soares Dias acusa presidente do AEK

Artur Soares Dias explicou no relatório do duelo entre AEK e Aris que o presidente do clube de Atenas agrediu o auxiliar Rui Licínio.





Segundo o que é descrito no documento, o líder Dimitris Melissanidis é acusado de "agarrar os genitais" do árbitro assistente no intervalo de um encontro em que a equipa de arbitragem esteve 25 minutos retida no balneário.Artur Soares Dias descreveu o agressor como "um senhor velho, de cabelo branco", que no meio das agressões terá dito "sou o presidente do AEK", enquanto "agarrava os genitais e dizia ‘sou eu que mando!’".