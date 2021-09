Agente artístico envolvido no caso Rúben Semedo libertado sob fiança

Jeff Ogutsukou, agente artístico nigeriano de 40 anos também suspeito de violação no caso que envolve Rúben Semedo, foi esta sexta-feira libertado sob fiança.





Jeff Ogutsukou vai ter de pagar 5 mil euros e fica sujeito à medida de coação de apresentações à polícia da área de residência.Rúben Semedo foi quinta-feira libertado sob uma fiança de 10 mil euros. Um desfecho que o defesa do Olympiacos e os seus advogados já esperavam, após a ausência de indícios de violação nos exames periciais feitos à alegada vítima, mas também pelas mensagens que o jogador sempre disse que o ilibavam.O internacional português, em relatos a amigos, confessou que as jovens passaram o dia seguinte à tal noite em sua casa e que até fizeram limpezas, assim como estiveram todos juntos às refeições. Segundo esses relatos, as envolvidas continuaram a enviar mensagens ao central e ao serem ignoradas começaram a ameaçá-lo com esta acusação.