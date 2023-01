Agüero lembra raspanete de Messi na festa do título: «Bebi bastante, ele irritou-se e disse-me 'Pára!'»

Apesar de já retirado dos relvados, devido a um problema cardíaco, Kun Agüero celebrou a conquista do Mundial'2022 no relvado, junto dos seus antigos colegas de seleção e aí viveu dois momentos muito particulares com Leo messi, um dos jogadores com os quais tem melhor relação. Primeiro quando ergueu La Pulga às suas cavalitas, ao ponto de... ficar com as costas num 8. Mas o pior foi depois, por causa do álcool."Não posso acreditar que levantei a taça do Mundial e também o melhor do Mundo. Doeram muito as costas, Leo, seu c... No princípio, quando o levantei, pensei para mim 'merda, este tipo pesa'. Chegou um momento em que me começaram a doer as costas, com pontadas fortes. Quadno estávamos a chegar ao canto, nesse momento não aguentava mais. Mas não o ia colocar no chão. Mas não ia deixá-lo cair, nem pensar! Mas se continuasse por muito mais tempo acabava no hospital. Ele percebeu, porque houve um momento em que o olhei e ele entendeu. Tudo bem, és campeão do Mundo, mas estás a dar-me cabo das costas. Nesse momento baixou e pronto", disse o antigo jogador, entre risos.Mas a história da festa entre Leo e Kun não acabou aí. "Bebi bastante e não tinha comido nada. Se não comes [o álcool] afeta-te o dobro. Fomos campeões do Mundo, estava sempre a beber e pensei para mim 'se me acontecer algo, que seja aqui no Qatar com a taça do Mundial. Mas houve um momento em que o Leo se irritou e disse-me 'pára'. E eu respondi 'somos campeões do Mundo, pá'. E continuei. Estava tão bem, que creio que o coração estava perfeito. Estava feliz e não me acontecia nada. Mas depois... o álcool 'bateu' a dobrar!", acrescentou.