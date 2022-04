«Agora consigo ver quão incrivelmente bom Roger Schmidt é a motivar uma equipa»

A presente temporada do PSV Eindhoven contou com várias mexidas na baliza da equipa. Yvon Mvogo foi a primeira escolha de Roger Schmidt para assumir as redes do PSV na primeira jornada do campeonato holandês, mas o guarda-redes suíço caiu rapidamente na hierarquia e em fevereiro via-se como a terceira opção.

Em entrevista ao 'Eindhovens Dagblad', Yvon Mvogo contou como ultrapassou o período conturbado esta temporada, recordando o encontro contra o AZ Alkmaar em que o PSV Eindhoven acabou por ser derrotado (1-2) depois de um erro clamoroso do guardião.

"Tenho de ser honesto e dizer que em fevereiro não conseguia compreender o porquê de ter tão pouco crédito", começou por dizer, antes de falar na partida contra o AZ Alkmaar em que acabou por ter um desempenho e, fruto disso, a equipa sair derrotada (1-2) desse encontro. "Cometi um erro que ficou à vista de todos. É claro que eu tinha de ter feito melhor contra o AZ Alkmaar, mas aquele foi o meu primeiro jogo depois de muito tempo fora. Também precisas de ter ritmo de jogo quando és guarda-redes", acrescentou.

Contudo, apesar de não compreender o facto de não ser uma opção mais recorrente para Roger Schmidt durante a temporada, a verdade é que o guardião suíço de 27 anos voltou a assumir a titularidade das redes do PSV Eindhoven na reta final da temporada, culminando com a conquista da Taça da Holanda frente ao Ajax no último fim de semana.

"É claro que eu fiquei muito afetado [pela pouca utilização]. Eu cheguei mesmo a ter uma conversa com o treinador [Roger Schmidt] para me dar mais tempo de jogo, mas no final resignei-me ao facto de que tal poderia não acontecer. Estava desapontado com Schmidt em fevereiro, mas agora consigo ver quão incrivelmente bom ele é a motivar uma equipa. O que ele fez connosco depois do jogo com o Leicester foi fantástico", atirou.