Agrediu colega de equipa e agora vai ficar suspenso por 8 jogos: Marcão em maus lençóis na Turquia

Marcão Teixeira, defesa-central do Galatasaray, foi este sábado castigado pela Federação Turca de Futebol com uma suspensão de oito jogos. Em causa, está a agressão do antigo jogador de Rio Ave e Chaves ao companheiro de equipa Kerem Akturkoglu, durante o encontro frente ao Giresunspor, na segunda-feira.

O brasileiro, que foi expulso após o árbitro do encontro ter sido informado pelo VAR, partiu desentendeu-se com o internacional turco no decorrer da partida. No final do encontro, Marcão Teixeira pediu desculpa pelo seu comportamento em campo.

"Eu sou um ser humano tal como qualquer outra pessoa, mas naquele momento não consegui demonstrar um comportamento exemplar. Quero pedir desculpa à mãe e ao pai do Kerem, e depois pedir desculpa ao meu irmão, Kerem, pela minha atitude", desabafou, antes de comentar uma possível sanção disciplinar do clube: "Percebo que não me queiram mais aqui. Eu respeito todas as decisões que o clube tome."