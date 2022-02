Aguero pode virar adjunto

Aguero pode tornar-se adjunto de Scaloni no Mundial de 2022 no Qatar. A revelação foi feita pelo antigo jogador, que se retirou esta época devido a problemas cardíacos. "Eu vou ao Mundial. Vamos ter uma reunião na próxima semana e quero estar lá", disse o argentino à ‘Rádio 10’."A ideia é ser integrado na equipa técnica do Scaloni, já falei com ele e também com o Claudio Tapia [presidente da federação argentina]", disse Aguero. *