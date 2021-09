Ahmed Hassan em defesa de Rúben Semedo: «Quem te conhece sabe que nunca farias tal coisa, tens um coração puro»

Ahmed Hassan, companheiro de equipa de Semedo no Olympiacos, publicou uma mensagem de apoio ao central, após a decisão do tribunal. "Quem te conhece sabe que nunca farias tal coisa. Tens um coração puro e tenho a certeza que, brevemente, vais voltar a brilhar no futebol", escreveu o ex-Sp. Braga no Instagram.





Rúben Semedo foi libertado quinta-feira sob uma fiança de 10 mil euros. Um desfecho que o defesa do Olympiacos e os seus advogados já esperavam, após a ausência de indícios de violação nos exames periciais feitos à alegada vítima, mas também pelas mensagens que o jogador sempre disse que o ilibavam