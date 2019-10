Aimar elogia Jorge Jesus: «É um grande treinador»

De olho na segunda meia-final da Libertadores, de onde sairá o adversário do 'seu' River Plate, Pablo Aimar deixou esta terça-feira elogios à qualidade de Jorge Jesus, numa declaração na qual considerou que, qualquer que seja o adversário na final da prova da Conmebol, os argentinos terão sempre pela frente um opositor complicado.





"Têm treinadores com ideias muito claras, de futebol ofensivo e e com vontade de assumir o jogo. Vejo duas equipas muito boas. Nenhum está já apurado para a final, mas o Flamengo tem a missão mais complicada, pois empatou na primeira mão. Ainda assim, parece-me uma grande equipa. Conheço o treinador, já me orientou e é um grande técnico", declarou o atual selecionador de Sub-17 da Argentina.