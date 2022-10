Aimar pode suceder a Marcelo Gallardo no comando técnico do River Plate

Atualmente treinador da equipa de Sub-17 da Argentina e adjunto de Lionel Scaloni na seleção principal, Pablo Aimar é um dos nomes esta sexta-feira apontados pela imprensa argentina como possíveis sucessores de Marcelo Gallardo no comando técnico do River Plate - técnico que anunciou a saída no final da época . É certo que o ex-Benfica tem contrato com a AFA até 2026, mas a possibilidade de suceder a Gallardo no clube do coração, a partir de 2023, poderá ser demasiado boa para ser recusada.Além de Pablito, um jogador formado na casa millonaria, também estão na lista do River Plate outros nomes com passado no clube, como Martin Demichelis, atualmente nos escalões de formação do Bayern Munique, Hernán Crespo, vinculado ao Al-Duhail, e ainda Santiago Solari, ligado aos mexicanos do Club América. E há ainda outros técnico de renome, como Marcelo Bielsa e Ricardo Gareca, ambos sem clube.