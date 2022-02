Ajax 'aborrecido' com funcionárias que acusaram Overmars de assédio sexual

A agência holandesa 'NRC' revela que no Ajax há um certo mal estar relativamente às funcionárias que acusaram Marc Overmars de assédio sexual, um caso que levou ao despedimento do diretor desportivo do clube.Ao que parece o Ajax não viu com bons o facto de as mulheres visadas pelo antigo futebolista terem denunciado o caso de forma anónima na imprensa, em vez de o fazerem internamente.A 'NRC' acrescenta que houve uma reunião de mais de meia hora organizada pelo CEO do Ajax, Edwin Van del Sar, onde também estiveram o diretor comercial, Menno Geelen, a diretora financeira, Susan Lenderink, e a secretária de imprensa, Miel Brinkhuis, onde Van del Sar terá dado a impressão de estar "muito aborrecido" com as mulheres em causa.