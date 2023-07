Tadic pediu para sair e Ajax aceitou: falta de qualidade do plantel terá sido a razão

MVP. Captain. Legend.



O Ajax anunciou há pouco o acordo para a rescisão contratual de Dusan Tadic, um ano antes do final do vínculo que unia as duas partes. Segundo o emblema de Amesterdão, esta situação surge na sequência do médio sérvio de 34 anos para terminar o contrato, algo que o clube acede. De acordo com a imprensa holandesa, Tadic mostrou-se bastante desagradado com a falta de movimentações do Ajax no mercado e, ao ver a qualidade do plantel, terá avançado com este pedido."A decisão de deixar o clube foi bastante complicada. Contudo, acredito que este é o momento certo. Creio que é o mais correto, não só para mim, mas para o clube, iniciar um novo capítulo. O tempo que passei no Ajax e os sucessos que celebrámos deram-me uma sensação que nunca tinha vivido na minha vida. Quero agradecer aos adeptos pelos tempos fantásticos que passei aqui. No que depender de mim, este não será um adeus. Serei para sempre um jogador do Ajax e espero voltar a Amesterdão em breve, numa função diferente, a de treinador", disse o sérvio, citado pelo clube.No Ajax desde 2018, Tadic atuou em 241 jogos, tendo marcado 105 golos e assistido em 112 ocasiões. Despede-se com contribuição em três títulos de campeão na Eredivisie (2018/19, 2020/21 e 2021/22), em duas Taças (2018/19 e 2020/21) e uma Supertaça (2019).