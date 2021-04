Ajax 'blinda' treinador que Tottenham queria ver no lugar de Mourinho

O Ajax anunciou esta sexta-feira o prolongamento do contrato do treinador Erik ten Hag até 2023, isto no dia em que a imprensa em Inglaterra o apontava como o principal candidato a ocupar o lugar de José Mourinho no Tottenham.





His home? Amsterdam… ???



+1 for Erik ten Hag ? 2023 — AFC Ajax (@AFCAjax) April 30, 2021

"O Ajax chegou a acordo com Erik ten Hag para o prolongamento do seu contrato, que terminava a 30 de junho de 2022. O novo acordo entra em vigor a 1 de julho de 2021 e termina a 30 de junho de 2023", informa o clube holandês no seu site.