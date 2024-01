Ajax chama por Jordan Henderson

Poderá ser uma saída airosa para o inglês Jordan Henderson depois do erro cometido há uns meses. Os holandeses do Ajax estão dispostos resgatar o médio de 33 anos aos sauditas do Al Ettifaq, depois deste ter assumido junto do seu círculo mais próximo que está arrrependido de ter rumado à Arábia Saudita, país ao qual tem tido tremendas dificuldades em se adaptar nesta fase inicial.

Feitas as contas, nada correu bem ao antigo jogador do Liverpool, que depois de ser muito criticado por questões relativas à comunidade LGBT, não mostrou em campo todo o seu verdadeiro potencial e experiência.

Regista neste momento cinco assistências em 19 encontros disputados pela turma saudita mas já equaciona um regresso à Europa. E o Ajax parece ser um bom poiso, apesar do clube de Amesterdão viver uma intensa crise de resultados. Está no 5º lugar, com 25 pontos. O líder PSV tem 48.