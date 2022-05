Ajax goleia Heerenveen e sagra-se campeão holandês; PSV de Roger Schmidt em segundo

O Ajax venceu o Heerenveen por 5-0, em casa, e sagrou-se campeão holandês pela 36ª vez na sua história.Na primeira parte, Tagliafico (19'), Berghuis (33') e Haller (38' pen.) adiantaram a formação de Amesterdão. No segundo tempo, Brobbey (85') e Álvarez (90') fixaram o resultado final na Johan Cruyff Arena.O PSV de Roger Schmidt, futuro treinador do Benfica, fica no segundo lugar do campeonato, uma vez em que não conseguirá alcançar a equipa de Erik Ten Hag, que entrou para a última ronda da prova com sete pontos de vantagem.Ten Hag parte para o Manchester United com o terceiro título consecutivo de campeão holandês conquistado enquanto treinador pelo Ajax.