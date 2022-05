Ajax oficializa novo treinador

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ajax anunciou esta quinta-feira que Alfred Schreuder, treinador holandês que estava no Club Brugge, vai ser o técnico da sua equipa principal na próxima época.Os campeões holandeses 'perderam' Erik ten Hag, que vai assumir o comando do Manchester United.Schreuder, de 49 anos, vai assinar um contrato válido por duas épocas, com outra de opção.