Al Ahli de Pepa goleia e qualifica-se para as meias finais da Taça do Qatar

O Al Ahli, de Pepa, garantiu esta quarta-feira a presença nas meias finais da Taça do Qatar ao golear, nos 'quartos', o Al Markhiya por 4-1. A equipa orientada pelo treinador português perdia ao intervalo, mas operou a reviravolta na 2.ª parte, com o ex-Benfica Draxler a fechar a contagem, aos 73 minutos. Refira-se que o Al Ahli ocupa, à 12.ª jornada, o 9.º lugar da Liga do Qatar com 12 pontos, fruto de quatro vitórias e oito derrotas.