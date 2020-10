Al-Batin oficializa contratação de Fábio Abreu

O Al-Batin oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Fábio Abreu. O avançado internacional angolano, de 27 anos, ruma ao campeonato saudita de futebol num negócio que permitirá ao Moreirense encaixar uma verba a rondar os 2.5 milhões de euros.





Recorde-se que o ponta-de-lança está integrado no estágio da seleção de Angola, que está concentrada no Luso desde a semana passada, mas poderá ser dispensado do jogo marcado para esta terça-feira frente a Moçambique para iniciar a viagem mais cedo.Na última temporada, Fábio Abreu foi o 5.º melhor marcador da Liga NOS, com 13 golos, ficando atrás apenas de Paulinho (Sp. Braga), com 17, e do trio Taremi (Rio Ave), Carlos Vinícius (Benfica) e Pizzi (Benfica), todos com 18 golos marcados.