Al Duhail de Luís Castro goleia Al Sailiya e assume liderança no Qatar

O Al Duhail, orientado pelo português Luís Castro, goleou este domingo o Al Sailiya, por 5-0, com o avançado queniano Michael Olunga a marcar todos os golos na segunda parte, dando o primeiro lugar da Liga do Qatar ao Al Duhail.

Depois de um primeiro tempo sem golos, Luís Castro mexeu na equipa e lançou logo após o intervalo Olunga para o lugar de Fahmi, e a aposta não poderia ter sido mais certeira, já que o atacante africano marcou os cinco golos da vitória do Al Duhail, aos 56, 62, 68, 79 e 85 minutos.

Com a vitória, a quarta em quatro jornadas, a formação de Doha sobe à liderança com 12 pontos, mais três do que o Al Saad, que tem nove pontos e recebe este domingo o Shamal.