Após uma derrota e um empate, o Al-Duhail respondeu da melhor maneira ao bater (6-0) o Al Ahli Doha, naquela que foi a maior goleada desde que Luís Castro assumiu o comando da equipa. Um autogolo, Olunga, Tae-Hee, Almoez, Alahrak e Edmilsson construíram o resultado. Ao cabo de 11 jornadas, o Al-Duhail está no 2º lugar com 25 pontos, a três do Al-Sadd, que tem um jogo a menos.Cedido pelo Benfica ao Al-Gharafa, o médio brasileiro Gabriel assinou uma verdadeira obra de arte no triunfo (3-0) frente ao Al Sailiya, que colocou a equipa na 4ª posição, com 19 pontos. Brahimi, ex-FC Porto, também marcou na vitória (2-0) do Al Rayyan diante do Al Shamal.