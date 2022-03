O Al Duhail oficializou a contratação de Hernán Crespo, treinador argentino que vai ocupar o lugar de Luís Castro no clube do Qatar. O português, recorde-se, deixou a equipa árabe para assumir a liderança do Botafogo, no Brasil.Crespo estava desempregado desde que deixou o São Paulo, em outubro do ano passado. Aos 46 anos o antigo futebolista vai para sua quinta equipa na carreira de técnico profissional.O seu primeiro desafio no Al Duhail será a Liga dos Campeões da Ásia, cuja fase de grupos tem início em abril.