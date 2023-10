Al Hilal de Jesus conquista a 1.ª vitória na Champions asiática na estreia a marcar de Neymar

O Al Hilal de Jorge Jesus conquistou esta terça-feira a primeira vitória na presente edição da Liga dos Campeões asiática ao bater, fora de portas, os iranianos do Nassaji Mazandaran, por 3-0, em jogo a contar para a segunda ronda do Grupo D.

Os sauditas entraram melhor na partida e logo aos 4 minutos já festejavam o primeiro golo. Contudo, a equipa de arbitragem viria a invalidar o golo de Mitrovic por fora de jogo. Catorze minutos depois, o avançado sérvio viria a celebrar efetivamente, colocando o Al Hilal em vantagem no marcador.

Ao minuto 38, Houshmand e Al Faraj, jogadores do Nassaji Mazandaran e Al Hilal, respetivamente, acabaram por ver o cartão vermelho direto e deixaram as duas equipas reduzidas a 10 elementos até ao final, obrigando os jogadores a um esforço extra.

Já na segunda parte, Neymar aproveitou um excelente passe em desmarcação de Al Dawsari e, à entrada da grande área do Nassaji Mazandaran, atirou forte e colocado de pé esquerdo para o seu primeiro golo com a camisola do Al Hilal. O brasileiro precisou de cinco jogos para celebrar com as suas novas cores.

Já nos descontos, Al Dawsari serviu Al Shehri para o 3-0 final, que deixa o Al Hilal de Jorge Jesus na liderança partilhada do Grupo D, com quatro pontos, os mesmos do que os usbeques do Navbahor Namangan.