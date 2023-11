Al Hilal de Jorge Jesus bate Mumbai City e continua invicto na Liga dos Campeões Asiática

O Al Hilal, de Jorge Jesus, bateu esta segunda-feira o Mumbai City por 2-0 e continua invicto na Liga dos Campeões Asiática, com três vitórias e um empate em quatro partidas disputadas.Os golos apareceram apenas na 2.ª parte. O brasileiro Michael abriu o marcador aos 62 minutos e Mitrovic, já nos minutos finais (85'), fechou a contagem. O Mumbai City, refira-se, ficou reduzido a 10 elementos aos 54 minutos, na sequência do cartão vermelho direto mostrado a Mehtab Singh.Com este resultado, o Al Hilal segue no 1.º lugar do Grupo D, com 10 pontos, os mesmos do Navbahor (2.º). Os iranianos do Nassaji ocupam o 3.º posto, com 3, à frente do Mumbai City (Índia), que ainda não somou qualquer ponto.