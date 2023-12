Al Hilal de Jorge Jesus vence Nassaji Mazandaran e chega às 15 vitórias consecutivas

O Al Hilal, orientado por Jorge Jesus, continua em grande forma e chegou esta segunda-feira às 15 vitórias consecutivas em todas as provas. Desta feita, a formação saudita recebeu e venceu os iranianos do Nassaji Mazandaran e triunfou por 2-1. Já apurada para os oitavos de final da prova, a equipa de Riade fechou a fase de grupos com cinco vitórias e apenas um empate, terminando no primeiro lugar do grupo D.Sem Rúben Neves, o Al Hilal abriu o marcador logo aos 4, por Michael, e aumentou a vantagem por Salem Al Dawsari aos 54'. Ghaed Rahmati reduziu aos 77' e fixou o resultado final.