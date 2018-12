Al Hilal de Jorge Jesus vence por 4-3 depois de ter estado a perder

O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, venceu esta sexta-feira o Al Ahli por 4-3, na 14.ª jornada da Liga saudita, depois de ter estado a perder por 1-0.Depois de um tento de Al Soma, aos oito minutos, que adiantou a equipa de Pablo Guede, o francês Gomis empatou de penálti em cima do intervalo, antes de golos de Al Shahrani, do brasileiro ex-Estoril Praia e FC Porto Carlos Eduardo e do peruano Carrillo, emprestado pelo Benfica, avolumarem o resultado na segunda parte.Na etapa complementar, e já depois de estar a perder 4-1, o Al Ahli ainda reduziu para a margem mínima, com Al Soma a completar um hat trick.O resultado reforça a liderança da equipa de Jorge Jesus, que tem seis pontos de vantagem sobre o Al Nassr, treinado por Hélder, que só joga no sábado, em casa do 15.º e penúltimo Al Ittihad.