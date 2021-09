Al Hilal de Ricardo Formosinho sagra-se campeão do Sudão

O Al Hilal, do português Ricardo Formosinho, sagrou-se esta terça-feira campeão do Sudão, quando ainda tem dois jogos por realizar.





A equipa orientada pelo técnico luso, que conta ainda com Silvino como treinador de guarda-redes, beneficia do facto de o Kadougli, que já está despromovido à 2.ª divisão daquele país, ter pedido escusa do jogo da 29.ª jornada do campeonato frente ao Al Hilal, marcado para sexta-feira. Assim, o clube passa a somar 73 pontos e pode festejar já a conquista do título nacional, já que conta com 8 pontos de avanço para o atual 2.º classificado, Al-Merreikh, numa altura em que só há mais 6 pontos em disputa.