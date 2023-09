Al Ittihad de Nuno Espírito Santo estreia-se com vitória na Champions asiática

O Al Ittihad de Nuno Espírito Santo entrou esta segunda-feira com o pé direito na fase de grupos da Liga dos Campeões asiática, com um triunfo claro por 3-0 sobre os uzbeques do OKMK. Os três golos da formação saudita surgiram ainda na primeira parte do encontro, com Haroune Camara a inaugurar o marcador aos 11 minutos e Romarinho a encarregar-se dos dois seguintes, aos 15' e 42'.

Para este encontro, a formação liderada pelo treinador português contou com os reforços Fabinho (ex-Liverpool) e N'Golo Kanté (ex-Chelsea) entre os titulares - o italiano Luiz Felipe (ex-Betis ) foi opção a partir do banco de suplentes -, enquanto que Karim Benzema (ex-Real Madrid) e o português Jota (ex-Celtic) não constaram da ficha de jogo.





Com este resultado, a equipa de Nuno Espírito Santo está na liderança isolada do Grupo C, com três pontos, aproveitando o empate a dois golos (2-2) entre o Al Quwa Al Jawiya e o Sepahan, de José Morais. Na próxima ronda, o Al Ittihad desloca-se até ao Irão para um duelo entre treinadores portugueses.