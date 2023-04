Líder da liga saudita, o Al Ittihad falhou ontem a qualificação para a final da Taça do Rei ao perder (0-1) com o Al Hilal após prolongamento. Um autogolo de Hegazy, aos 106', ditou a eliminção da equipa treinada por Nuno Espírito Santo.Hoje é a vez do Al Nassr tentar apurar-se para a final, recebendo o Al Wehda. CR7 escapou a qualquer castigo depois do gesto polémico na derrota com o Al Hilal e terá a oportunidade de se redimir frente a um rival ao qual já marcou quatro golos em fevereiro.