Al-Khelaïfi admite despedir já Galtier após escândalo de racismo

A passar uns dias em Doha, Nasser Al-Khelaïfi nem queria acreditar que o PSG estava envolvido em novo escândalo tendo Galtier como protagonista. Esta quarta-feira foi revelada uma denúncia contra o treinador nascido em Marselha, feita por email, quando orientava o Nice, e o presidente dos parisienses já determinou que seja aberto um inquérito para apurar toda a verdade.Galtier é acusado de ter dito, entre outras coisas, que o Nice "não podia ter tantos negros e muçulmanos na equipa", de acordo com o teor de um email tornado público pela RMC Sport. Depois de ter revelado às primeiras horas do dia este escândalo, a mesma fonte adianta agora que Nasser Al-Khelaïfi não quer que restem quaisquer dúvidas sobre o comportamento do técnico.Caso se confirme que Galtier teve mesmo essas atitudes racistas e discriminatórias, o PSG avançará para a demissão imediata do treinador.