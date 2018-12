Al Nassr de Hélder vence e fica a três pontos de Al Hilal de Jorge Jesus

O Al Nassr, treinado pelo português Hélder Cristóvão, venceu esta sexta-feira em casa do Al Ittihad por 2-1, na 14.ª jornada da liga saudita, e posicionou-se a três pontos do líder, o Al Hilal, de Jorge Jesus.Hamed-Allah adiantou os forasteiros de grande penalidade, aos 21 minutos, mas Al Muwallad empatou a contenda, aos 49, antes de Hamed-Allah bisar, de novo de penálti, aos 82 minutos.O resultado deixa a equipa de Hélder no segundo lugar com 32 pontos, com menos três do que o Al Hilal, que hoje venceu por 4-3 o Al Ahli, enquanto o Al Ittihad continua na 15.ª e penúltima posição, com seis.Antes, o Al Taawon, treinado por Pedro Emanuel, saiu derrotado da visita ao Al Qadisiyah, por 3-1, num jogo em que Ricardo Machado foi titular na defesa e o cabo-verdiano Héldon liderou o ataque.A derrota faz com que a equipa do técnico luso caia para o quarto lugar, com 24 pontos, menos dois do que o Al Shabab, que é agora terceiro depois de ter vencido por 4-0 o Al Baten.