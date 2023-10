Al Nassr-Istiqlol Dushanbe, em direto

há 25 min 18:06

Al Nassr procura segunda vitória consecutiva na Champions asiática

Boa tarde! Seja bem-vindo ao acompanhamento em direto do encontro entre Al Nassr (Arábia Saudita) e o Istiqlol Dushanbe (Tajiquistão), a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões asiática, que tem início marcado para as 19 horas de Lisboa.



Na ronda inaugural do Grupo E, a equipa orientada por Luís Castro, que conta ainda com os portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio, bateu o Persepolis (Irão) por 2-0. Já o Istiqlol Dushanbe empatou a um golo (1-1) na receção ao Al Duhail.



Siga todas as incidências da partida através do nosso site ou da aplicação para dispositivos móveis.