Al Nassr oferece contrato de sonho a José Mourinho

Rudi García está de saída do Al Nassr (falta apenas a confirmação oficial) e esta quarta-feira o nome de José Mourinho aparece como o desejado para o ocupar o cargo do treinador francês. O jornal 'As' adianta que o clube saudita oferece 100 milhões de euros por duas temporadas ao português, que orienta a AS Roma. Com esses valores, Mourinho passaria a ser o treinador mais bem pago do mundo.A saída de Rudi García do Al Nassr foi avançada já hoje pelo diário 'Marca'. O técnico francês não resistiu aos maus resultados da equipa, mas a "má relação com o balneário", como escreve a publicação, em muito contribuiu para este desfecho. A gota de água para os dirigentes do clube saudita terá sido uma discussão que Rudi García teve com os jogadores no balneário nos últimos dias.