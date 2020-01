Al Sadd, de Xavi Hernández, goleia o Al Rayyan e apura-se para a final da Taça Qatar

O Al Sadd, equipa orientada por Xavi Hernández, apurou-se, este sábado, para a final da Taça Qatar ao golear (4-1) o Al Rayyan, de Yacine Brahimi - titular no encontro.





Presentes no Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, estiveram Eric Abidal e Óscar Grau, membros da direção do Barcelona, clube quecom o antigo internacional espanhol, de forma a substituir Ernesto Valverde no comando da formação culé. Para além do ex-Barcelona são apontadosO encontro da final da Taça Qatar, entre o Al Sadd e o já apurado Al Duhail, equipa liderada pelo português Rui Faria, está marcada para o próximo dia 17.