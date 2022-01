Al-Taawon, de José Gomes, começa ano a ganhar na Arábia Saudita

O Al Taawon, comandado pelo treinador português José Gomes, entrou este sábado em 'grande' em 2022, ao bater em casa o Damac por 3-0, em encontro da 15.ª jornada do campeonato saudita de futebol.

Os locais, que não ganhavam há três jogos (um empate e duas derrotas) e seguiam no último lugar da tabela, em igualdade com o Al Batin, superaram o terceiro colocado, num embate em que chegaram ao intervalo a vencer por 1-0.

O avançado moldavo Luvannor foi a grande figura do encontro, ao bisar com tentos aos 18 e 65 minutos, com o paraguaio Kaku a apontar o terceiro, aos 82.

O Al Taawon selou, assim, o terceiro triunfo na prova - mais cinco empates e sete derrotas -, subindo ao 14.º lugar, ainda de despromoção, com 14 pontos. O Damac manteve-se com 26, a seis do líder At Ittihad, que tem menos um jogo disputado.