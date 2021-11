Al Taawon, de José Gomes, empata e continua em lugar de descida na Arábia Saudita

O Al Taawon, do português José Gomes, somou esta sexta-feira o segundo jogo consecutivo sem vencer na liga da Arábia Saudita, ao empatar na receção ao Al Feiha (1-1), equipa que marcou no último lance do jogo.

Em duelo da 13.ª jornada, frente ao quinto classificado da prova, a formação liderada por José Gomes dominou a partida, mas só conseguiu bater o veterano guarda-redes sérvio Vladimir Stojkovic (ex-Sporting) e chegar ao golo aos 81 minutos, pelo avançado moldavo Luvannor.

Quando se preparava para festejar a terceira vitória da temporada e a saída provisória dos lugares de despromoção, o Al Taawon acabou por permitir o tento do empate do Al Feiha, aos 90'+5 minutos, pelo central Sami Al Khaibari.

Com este resultado, para já, a equipa de José Gomes continua no 14.º e antepenúltimo posto da liga saudita, com 11 pontos, a um dos lugares de permanência, mas, com o decorrer da ronda, a formação do treinador luso pode ficar mais longe da salvação e até cair para o último.