Al Taawon de José Gomes empata na Liga saudita

O Al Taawon, treinado pelo português José Gomes, manteve-se este sábado com um ponto de vantagem para a zona de despromoção, com o quinto empate seguido (1-1), na 25.ª jornada da Liga saudita de futebol.

Na visita ao sexto classificado, Abha, a equipa forasteira até inaugurou o marcador, aos 17 minutos, por intermédio egípcio Mostafa Fathi, mas o tunisino Saad Bguir empatou a partida, aos 44, na cobrança de um penálti.

Outro técnico luso na Arábia Saudita, João Pedro Sousa, somou a segunda derrota consecutiva no campeonato ao comando do Al Raed (nono), na deslocação ao recinto do Al Batin (14.º), por 2-0.

Sousa apostou no internacional português Éder a titular, mas os golos vieram do outro lado, através do angolano Fábio Abreu, aos 70 minutos, e do holandês Mohamed Rayhi, já no sexto minuto de descontos.