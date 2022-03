Al-Taawon, de José Gomes, garante fase de grupos da Liga dos Campeões asiática

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al-Taawon, treinado pelo português José Gomes, apurou-se esta terça-feira para a fase de grupos da Liga dos Campeões asiática de futebol, ao derrotar os sírios do Al Jaish, nos penáltis, após empate 1-1 no fim do prolongamento.

A equipa síria adiantou-se no marcador aos 70 minutos, pelo avançado Mohamed Alwakid, mas o Al-Taawon, da Arábia Saudita, empatou aos 81', pelo médio Sumayhan Alnabit, forçando a um prolongamento de meia-hora, no qual não se registou qualquer golo.

Na série final e decisiva dos penáltis, a equipa de José Gomes converteu os cinco pontapés, enquanto o Al Jaish desperdiçou um deles, o primeiro, por Ahmad Al Salih.

Com este triunfo, o Al-Taawon assegurou uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões asiática.