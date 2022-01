Al Taawon, de José Gomes, soma segundo triunfo consecutivo na Liga saudita

O Al Taawon, treinado pelo português José Gomes, venceu esta sexta-feira o lanterna-vermelha Al Hazm, por 2-1, após reviravolta, num encontro da 16.ª jornada do campeonato saudita de futebol, e somou o segundo triunfo consecutivo.

Com o médio português Tiago Rodrigues entre os titulares, o Al Hazm abriu o marcador por intermédio do marroquino Moha, à passagem do minuto 27, mas, ainda no primeiro tempo, o camaronês Leandre Tawamba (29') restabeleceu a igualdade e abriu caminho para a reviravolta, carimbada pelo brasileiro Iago, aos 82'.

Com este triunfo, a equipa de José Gomes ascendeu ao 11.ª posto, com 17 pontos, enquanto o Al Hazm, que terminou o desafio com 10 elementos, tem 11 e permanece na 'cauda' de uma classificação liderada de forma isolada pelo Al Ittihad.