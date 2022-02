Al Taawon de José Gomes termina com 10 e empata 1-1 na visita ao Al Tai

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Taawon, treinado pelo português José Gomes, arrancou este domingo um empate 1-1 na visita ao Al Tai, que lhe permite manter-se acima da 'linha de água' no campeonato de futebol da Arábia Saudita, à 22.ª jornada.

O defesa Hassan Al Jabeeri adiantou os anfitriões, aos 26 minutos, porém, aos 68, um autogolo do avançado argentino Tobias Figueroa restabeleceu a igualdade final.

A equipa de José Gomes viu-se reduzida a 10 a partir dos 74 minutos, após expulsão do jovem defesa Hazazi Sulaiman Yahya, porém aguentou a igualdade.

Com este resultado, o Al Taawon, que nos últimos quatro jogos venceu um e empatou três, é 12.º, com 23 pontos, dois acima da posição de descida, enquanto o Al Tai é nono, com 26.