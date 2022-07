Alan Shearer viveu de perto incêndio no Algarve: «Jesus Cristo, nunca vi nada assim!»

Alan Shearer, antigo avançado inglês que nos últimos dias tem estado a passar férias na Quinta do Lago, no Algarve, gravou, num vídeo partilhado pelo 'The Mirror', imagens de um incêndio nas imediações daquela zona, frisando "nunca ter visto nada assim"."Isto é inacreditável... nunca vi nada assim, está tudo a pegar fogo. Esta é a rotunda perto da casa de Gareth Southgate [selecionador inglês]. Jesus Cristo, alguém precisa de vir aqui rapidamente", referiu o atual comentador desportivo da BBC.A Quinta do Lago, um empreendimento turístico em Almancil, é também casa de outras antigas estrelas do futebol, como John Terry ou Michael Owen.Recorde-se que Portugal tem sido, nos últimos dias, atingido por uma onda de calor , sendo que esta quinta-feira foi registada a temperatura máxima para o mês de julho em Portugal Continental, com a estação meteorológica do Pinhão a registar 47°C, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).