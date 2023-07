Alanyaspor confirmou reforços oriundos do V. Guimarães

O Alanyaspor confirmou, esta terça-feira, as contratações de Janvier e Anderson Silva, ambos ex-V. Guimarães, ao mesmo tempo que anunciou mais dois jogadores oriundos do mercado nacional.Janvier e Anderson Silva mudaram-se para a Turquia depois de terem acertado a desvinculação com os vimaranenses. Após quatro épocas em Guimarães, o médio assinou um contrato válido por três temporadas com o emblema de Alanya. O avançado Anderson Silva, que passou apenas um ano na cidade berço, vinculou-se aos turcos por quatro temporadas.O Alanyaspor garantiu, também, as contratações de Loide Augusto e Carlos Eduardo. O avançado internacional angolano deixou o Mafra, que representou na época passada após passagens pelo Farense e Sporting B. Já Carlos Eduardo ruma à Turquia depois de ter vestido a camisola do Estoril no último ano.