Alanyaspor oficializa Davidson

Davidson foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Alanyaspor, tendo assinado por três temporadas, anunciou o clube turco no site oficial, sem revelar os valores do negócio. O extremo brasileiro deixa o V. Guimarães, tal como ja tinha relevado, abraçando agora um novo desafio.





"Gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para a transferência, especialmente ao nosso presidente. Não vou desapontar aqueles que confiam em mim e prometo dar o máximo para ajudar a levar o Alanyaspor até ao lugar que ele merece", disse Davidson ao site do Alanyaspor.Além de Davidson, o Alanyaspor anunciou também a contratação de mais dois futebolistas: o defesa Fatih Aksoy e o guarda-redes Ufuk Ceylan.