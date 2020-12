Alegada filha de Maradona quer teste de ADN: «Tenho o direito de conhecer a minha identidade»

Maradona tinha cinco filhos reconhecidos, mas há outros seis que procuram provar que são herdeiros diretos de El Pibe. Um deles é Magalí Gil, uma argentina de 25 anos, que partilhou um vídeo nas redes sociais a pedir que seja feito um exame de ADN para comprovar que o antigo craque é o seu pai biológico.





"Como é do conhecimento de todos, no final de 2018 a minha mãe biológica entrou em contacto comigo para dizer que o meu pai - segundo ela - seria Diego Armando Maradona. Sempre soube que era adotada e conhecia o nome da minha mãe biológica. O que eu não sabia era quem era meu pai", explicou declarou Magalí Gil. "A surpresa da notícia comoveu-me e despertou em mim a necessidade de conhecer a minha identidade, algo que é considerado um direito universal."A mãe biológica da jovem, Claudia Mariana, contou num programa de televisão que Maradona é o pai de Magalí. "Só peço respeito pela situação porque foi muito difícil. A Magalí é realmente cem por cento filha de Diego. Por isso é que preciso respeitá-la e respeitar a sua família. Tenho muito respeito pelos pais que a criaram e serei extremamente grata durante toda a minha vida, de todo o coração", disse Claudia.Há quase dois anos que Magalí tenta saber com exatidão se Maradona era de facto o seu pai. Ela tentou uma aproximação do advogado de El Pibe,Matías Morla, para tentar resolver o problema.São seis as pessoas que neste momento tentam provar que são filhos de Maradona: os cubanos Javielito, Lu, Johanna e Harold, e os argentinos Santiago Lara e a própria Magalí, todos com idades entre 19 e 25 anos.