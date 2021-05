Aleksander Ceferin em entrevista a Record: «Mundial de 2 em 2 anos? É uma ideia irracional»

O presidente da UEFA chegou na quinta-feira ao Porto e deu esta sexta-feira uma entrevista exclusiva a Record, onde aborda vários temas da atualidade do futebol europeu. Um deles, que promete gerar polémica, é a possibilidade de o Mundial passar a disputar-se de dois em dois anos. Leia a entrevista completa em Record Premium ou na edição em papel deste sábado.



Record - Como vê a possibilidade de haver um Mundial a cada dois anos?





Aleksander Ceferin – É impossível, é uma ideia irracional. O próximo Mundial, depois de 2022, é em 26. Em 28, é o Euro. Se houver Mundial em 2028, então as seleções europeias não o jogam. As sul-americanas têm Copa América, não jogam o Mundial. Ainda é um Mundial? É uma ideia inacreditavelmente irracional, não sei porque é que precisamos disto. Se querem fazer estudos de viabilidade e tiverem dinheiro para os pagar, tudo bem. Mas com este calendário é impossível. Imagine o que é os jogadores terem um torneio de um mês todos os anos. Já têm lesões a mais atualmente por estarem sempre a jogar, com um calendário completamente preenchido. É um pensamento político, mas não tem qualquer sustentação na realidade.