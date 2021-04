Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Aleksander Ceferin, o homem que deixou Florentino Pérez de pés e mãos atadas Do cinturão negro do karaté, passando pela direção do Olimpia Liubliana, à presidência da UEFA





• Foto: Getty Images