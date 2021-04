Alemães colocam André Silva na rota do Real Madrid em negócio com Luka Jovic

O Real Madrid já prepara a próxima época e a venda em definitivo de Luka Jovic, emprestado ao Eintracht Frankfurt, está nos planos dos responsáveis do clube. Assim sendo, os merengues deverão atacar o mercado em busca de um avançado com o pé quente e André Silva parece enquadrar-se nesse perfil, de acordo com o que escreve o 'Bild' esta quarta-feira. O jornal alemão diz mesmo que o emblema de Madrid pode chegar-se à frente com uma proposta de 40 milhões de euros pelo português.





A mesma fonte dá ainda conta de que Jovic pode ser incluído nesta transferência como moeda de troca. No entanto, não é colocada de parte a hipótese do Eintracht vender o dianteiro luso pelo valor acima referido e optar pela compra de Jovic por 20 milhões, o que significaria um lucro de 20 milhões com a transferência do antigo avançado do FC Porto para a capital espanhola.A acontecer, será o regresso de André Silva a Espanha, depois de ter representado o Sevilha em 2018/19, por empréstimo do AC Milan, período no qual apontou 11 golos em 40 jogos pelo emblema sevilhano.Recorde-se que o avançado português está a registar uma época notável ao serviço do Eintracht Frankfurt, tendo já marcado 25 golos em 29 partidas na Bundesliga.