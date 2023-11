Alemanha volta a desiludir e perde em casa com a Turquia

A Alemanha continua a demonstrar uma face muito pálida a cerca de 7 meses de organizar o Europeu'2024. Esta noite, a 'mannschaft' perdeu (2-3) na receção à Turquia, num particular realizado em Berlim. Julian Nagelsmann, que cumpriu o terceiro jogo à frente da seleção alemã (o primeiro perante os seus compatriotas), está a tentar lavar a cara de uma equipa que não consegue desamarrar-se dos maus resultados e voltar a mostrar-se tão dominadora como no passado.No que diz respeito ao jogo, a turma germânica até saiu na frente graças a Havertz (5'), mas foi incapaz de travar o ímpeto dos turcos, que passaram para a frente ainda na primeira parte por Kadioglu (38’) e Yildiz (45’+2). Os alemães ainda esboçaram uma reação quando Fullkrüg voltou a deixar tudo empatado, porém, Sari garantiu mesmo o triunfo dos visitantes (70'). É certo que se trata apenas de um particular, mas a equipa de Nagelsmann venceu apenas dois dos últimos nove. Ninguém consegue esconder a preocupação a pouco tempo de receber a competição mais importante de seleções a nível europeu."Alguns jogadores não atingiram o nível emocional necessário para vencer um jogo como este. Não chegaram ao limite. Se tivéssemos encerrado o jogo nos primeiros dez minutos, o resultado teria sido diferente", disse o técnico do 'mannschaft'.