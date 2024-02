Alexandre Santos a um ponto do apuramento para os 'quartos' da Champions de África: «Não podemos facilitar»

Após a paragem devido à CAN’ 2023, a Liga dos Campeões de África está de regresso com os jogos da 5ª jornada. O Petro de Luanda orientado por Alexandre Santos entra em campo na sexta-feira frente ao Al Hilal Omdurman, campeão do Sudão. Devido à situação de guerra civil que acontece no território sudanês, a partida vai realizar-se na Líbia."O Al-Hilal é neste momento uma incógnita total porque nem sequer está a decorrer o campeonato do Sudão, mas sabemos que será sempre um adversário fisicamente muito poderoso, com jogadores altos, fortes nos duelos físicos, e, ainda por cima, a jogar num relvado sintético. Temos de ser uma equipa muito forte para contrariar o futebol físico do adversário. Vamos ter de nos adaptar", alertou o técnico luso.Um empate é o suficiente para bicampeão angolano garantir o apuramento para os quartos de final da prova. "Este é um dos grupos mais equilibrados. A duas jornadas do fim, todas as quatro equipas têm possibilidades de apuramento. Uma derrota pode mudar a lógica do grupo", frisou Alexandre Santos.O Petro de Luanda lidera o grupo C com 8 pontos, mais três que o Esperance Tunis da Tunísia e mais 4 que o seu próximo adversário e o Étoile Sahel, também da Tunísia.