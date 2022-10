Alianza Lima pensa em Pedro Caixinha para 2023

Depois de ter sido convidado a abandonar o comando técnico do Talleres Córdoba, Pedro Caixinha surge esta segunda-feira apontado como um dos nomes que estão a ser estudados pelos peruanos do Alianza Lima para assumir o comando técnico da equipa em 2023.

De acordo com a imprensa local, mais propriamente o jornal 'La República', o técnico português, de 51 anos, reúne alguns dos requisitos que a direção do emblema de Lima traçou como indispensáveis para o perfil do seu próximo treinador, uma figura com origens europeias e que seja conhecedora do futebol sul-americano.





Estas duas características fazem com que Pedro Caixinha seja, naturalmente, um dos nomes com mais força para assumir o cargo, não bastasse o facto de ser português e de ter orientado clubes como o Santos Laguna e Cruz Azul, do México (da América do Norte, neste caso) e o Talleres Córdoba, da Argentina.

Pedro Caixinha está sem clube desde setembro.