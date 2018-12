Falsa ameaça de bomba obrigou à evacuação do estádio do Boca Juniors

Uma falsa ameaça de bomba obrigou esta terça-feira à evacuação do Estádio Boca Juniors, mais conhecido por La Bombonera, na Argentina. A assessoria de imprensa do clube argentino confirmou que o esquadrão anti bombas das autoridades locais entrou no recinto para verificar a veracidade do alerta feito por telefone, revelando depois que a mesma não passou de uma brincadeira de mau gosto.A formação xeneize segue esta noite para Madrid, onde irá disputar a segunda mão da final da Libertadores, frente ao River Plate, no domingo, no Santiago Bernabéu.