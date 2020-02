América apelou à doação de sangue após tratamentos intensivos a Nicolás Castillo

O América apelou no fim de semana aos seus adeptos para se mobilizarem e acorrerem ao Hospital Ángeles Acoxpa, na Cidade do México, para procederem à doações de sangue que servissem para recuperar o líquido sanguíneo que foi utilizado para os tratamentos intensivos a que Nicolás Castillo foi submetido na sequência dos recentes problemas enfrentados pelo antigo jogador do Benfica.





"Porque somos América, apoiamos em todos os momentos. O Hospital Ángeles Acoxpa necessita de doações de sangue para cobrir as plaquetas e sangue que foram utilizadas na operação de Nico Castillo", escreveu o clube nas redes sociais no domingo, numa publicação que acabou por gerar uma enorme adesão por parte dos fãs do clube da capital mexicana.Lembre-se que Nico Castillo tem vivido dias complicados, isto depois de uma operação a uma rotura no tendão do reto femoral a que se seguiu uma trombose . O avançado ex-Benfica viria a ter uma recaída na semana passada e já vai no sexto dia de internamento.